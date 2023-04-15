Силы быстрого реагирования Судана захватили президентский дворец

Силы быстрого реагирования (SRF) Судана взяли под контроль Республиканский дворец в Хартуме. Об этом в субботу, 15 апреля, говорится в заявлении SRF для телеканал Al Jazeera.

Республиканский дворец является рабочей резиденцией руководителей Судана. Кроме того, он считается главным символом власти в стране.

В заявлении отмечается, что бойцам SRF также удалось взять под контроль аэропорт и базу в городе Мерове, а также аэропорт в суданской столице Хартум. По словам представителей SRF, в ходе операции отрядам спецназа приходилось обороняться, однако регулярная армия понесла большие потери.

Между тем представители регулярной армии Судана опровергли информацию спецназа. Военные заявили о продолжающихся боях на территории аэропорта в Хартуме. В заявлении вооруженных сил отмечается, что группа бойцов SRF проникла в аэропорт и попыталась взять его под контроль.

В настоящее время в центры скорой помощи Хартума доставляются десятки пострадавших в ходе непрекращающихся столкновений. Как сообщил представитель комитета врачей Судана, людей привозят с различными травмами, есть серьезные случаи ранений среди гражданского населения. В связи с этим представитель комитета призвал всех медиков Хартума заступить на дежурства в больницах для оказания помощи раненым. Особое внимание он обратил на медицинские учреждения южного Хартума. В этой части города в настоящий момент больше всего пострадавших.

Накануне, 14 апреля, армия Судана заявила о росте напряжения с Силами быстрого реагирования и не исключила возникновения конфликта внутри страны. После этого SRF обвинили военных в нападении, сообщив, что солдаты окружили одну из баз спецназа и открыли огонь из тяжелых орудий. Однако военнослужащие, напротив, обвиняют SRF в атаке на армейские посты с применением разных видов вооружения.

В настоящее время в нескольких районах Хартума слышна стрельба, на улицах развернуты военная техника и орудия артиллерии. Международный аэропорт Хартума временно не принимает рейсы.