Карта спецоперации на Украине 15 апреля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 15 апреля можно в материале «Известий».

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга доложил, что российские войска уничтожили на краснолиманском направлении более 60 военных ВСУ.

На донецком направлении штурмовые отряды «Вагнер» продвинулись вперед, овладев двумя кварталами на северной и южной окраинах Артемовска. Оставшиеся в Артемовске подразделения ВСУ, отступают и разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома для замедления войск РФ.



Средства ПВО РФ за сутки перехватили 5 снарядов РСЗО HIMARS, уничтожили три беспилотника. Также ВС РФ уничтожили склад горюче-смазочных материалов 81-й аэромобильной бригады ВСУ в ДНР.

Общие потери противника за сутки на донецком направлении составили более 315 военнослужащих ВСУ и наемников.



Кроме того, ВСУ потеряли за сутки на купянском направлении до 40 человек и до 30 человек на южнодонецком и запорожском направлениях.



Также ВС РФ уничтожили на херсонском направлении до 15 военных и три САУ «Гвоздика» ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.