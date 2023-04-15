Реклама
Прямой эфир
Мир
Момент спасения премьера Японии Кисиды во время взрыва попал на видео
Мир
Посол РФ в Судане рекомендовал россиянам в Хартуме оставаться в домах
Армия
ВС РФ уничтожили на донецком направлении 315 военных и наемников ВСУ за сутки
Мир
Сомалийский офицер указал на плохую дисциплину американских солдат
Мир
МИД РФ заявил о работе над возобновлением авиасообщения со странами Африки
Общество
В Севастопольской бухте приостановил движение морской пассажирский транспорт
Армия
Российские силы взяли под контроль два квартала Артемовска
Мир
В документах Пентагона были обнаружены данные о четырех китайских аэростатах
Общество
Пушилин и Кириенко осмотрели восстановленный собор в Мариуполе
Армия
Российские военные ликвидировали 10 украинских боевиков в Херсонской области
Происшествия
Четверо напавших на правоохранителей в Ингушетии ликвидированы
Спорт
ПКР обратился к ООН с просьбой не допустить дискриминацию паралимпийцев
Мир
В трех областях Украины из-за весеннего паводка нарушено транспортное сообщение
Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 15 апреля

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 15 апреля можно в материале «Известий».

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга доложил, что российские войска уничтожили на краснолиманском направлении более 60 военных ВСУ.

На донецком направлении штурмовые отряды «Вагнер» продвинулись вперед, овладев двумя кварталами на северной и южной окраинах Артемовска. Оставшиеся в Артемовске подразделения ВСУ, отступают и разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома для замедления войск РФ.

Средства ПВО РФ за сутки перехватили 5 снарядов РСЗО HIMARS, уничтожили три беспилотника. Также ВС РФ уничтожили склад горюче-смазочных материалов 81-й аэромобильной бригады ВСУ в ДНР.

Общие потери противника за сутки на донецком направлении составили более 315 военнослужащих ВСУ и наемников.

Кроме того, ВСУ потеряли за сутки на купянском направлении до 40 человек и до 30 человек на южнодонецком и запорожском направлениях.

Также ВС РФ уничтожили на херсонском направлении до 15 военных и три САУ «Гвоздика» ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023