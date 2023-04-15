Момент спасения премьера Японии Кисиды во время взрыва попал на видео

Момент спасения премьер-министра Японии Фумио Кисиды во время взрыва в городе Вакаяма попал на видео. Кадры были опубликованы в Сети в субботу, 15 апреля.

На них видно, как Кисида стоит перед людьми спиной к камере. Рядом с ним находится много других людей. Внезапно кто-то из толпы бросает в премьера какой-то подозрительный предмет.

В этот же момент на помощь Кисиде приходят сотрудники его службы безопасности. Они отталкивают политика в сторону и раскрывают над ним бронированный дипломат. Также слышны крики людей из толпы.

Инцидент со взрывом произошел ранее в этот день перед выступлением Кисиды в городе Вакаяма одноименной префектуры. Отмечалось, что премьер-министр закончил инспектировать рыбацкий порт и готовился произнести речь, когда неизвестный бросил в его сторону предмет, взорвавшийся после падения. Мужчину задержали сотрудники службы безопасности.

Сам премьер-министр не пострадал, он покинул место происшествия и какое-то время провел в полицейском управлении. Пострадавших при взрыве нет.