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Писателя Багирова похоронили на родине матери в Нижегородской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Писателя Эдуарда Багирова 15 апреля похоронили в Нижегородской области. Об этом сообщили в администрации Навашинского городского округа.

«Багиров похоронен в деревне Горицы Нижегородской области на родине матери», — заявили в администрации округа.

Багиров скончался 12 апреля на 48-м году жизни.

По данным источника «Известий», Багирова 1 апреля госпитализировали с желудочно-кишечным кровотечением. Писатель проходил лечение, однако оно не дало результатов, и он скончался.

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Багиров — блогер, автор романов «Гастарбайтер», «Любовники» и «Идеалист». Являлся сооснователем портала «Литпром» вместе с писателем Сергеем Минаевым.

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