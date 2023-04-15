Писателя Багирова похоронили на родине матери в Нижегородской области

Писателя Эдуарда Багирова 15 апреля похоронили в Нижегородской области. Об этом сообщили в администрации Навашинского городского округа.

«Багиров похоронен в деревне Горицы Нижегородской области на родине матери», — заявили в администрации округа.

Багиров скончался 12 апреля на 48-м году жизни.

По данным источника «Известий», Багирова 1 апреля госпитализировали с желудочно-кишечным кровотечением. Писатель проходил лечение, однако оно не дало результатов, и он скончался.

Багиров — блогер, автор романов «Гастарбайтер», «Любовники» и «Идеалист». Являлся сооснователем портала «Литпром» вместе с писателем Сергеем Минаевым.