В Севастопольской бухте приостановил движение морской пассажирский транспорт

Катера и паромы в Севастопольской бухте не осуществляют движение, сообщило в субботу, 15 апреля, ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» в Telegram-канале.

При этом причины приостановки работы морского пассажирского транспорта в Севастополе не уточняются.

С конечных остановок — площадь Захарова и площадь Нахимова — пассажиры смогут уехать на автобусах, отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что в случае изменений в работе морского транспорта появится дополнительная информация.

Ранее в этот день стало известно о приостановке движения паромов на Керченской переправе. Об этом сообщили журналистам в главном управлении МЧС по Крыму. Уточнялось, что движение пришлось остановить из-за тумана.

До этого, 10 апреля, сообщалось, что работа паромной переправы через Керченский пролив временно остановлена из-за погодных условий.