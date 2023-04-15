В документах Пентагона были обнаружены данные о четырех китайских аэростатах

В слитых документах Пентагона была обнаружена информация о четырех аэростатах КНР, которые США подозревают в шпионаже, сообщает газета The Washington Post.

Согласно данным The Washington Post, раньше всего был зафиксирован китайский зонд «Аккардо», затем в течение года, с 2021 по 2022-й, описывалось наблюдение за «Балджером», а двумя годами ранее были обнаружены «Балджер-21» и «Аккардо-21».

Также в документах упоминаются инциденты с пролетом одного аппарата над авианосной ударной группой США, а также падении третьего в Южно-Китайском море. При этом не уточняется, идет ли речь о «Балджер-21» и «Аккардо-21».

В феврале в США заявили о пролетающем над территорией страны разведывательном аэростате КНР. Летающий объект появился в зоне наблюдения американских служб безопасности на севере страны. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады.

На следующие сутки американские военные сбили аэростат у Восточного побережья страны. Операция прошла у побережья штатов Южная Каролина и Северная Каролина. Президент США лично дал разрешение на сбитие воздушного аппарата. В МИД КНР, в свою очередь, опровергли утверждение о сборе разведданных. В заявлении ведомства говорилось, что назначение аэростата «носило гражданский характер». Зонд, в частности, использовался для метеорологических исследований. В связи с инцидентом Вашингтону было сделано серьезное представление. В министерстве заявили, что инцидент нанес ущерб отношениям двух стран.

Сбитый аэростат, согласно материалу The Washington post, был назван «Киллин-23». Уточняется, что его солнечные батареи генерировали 10 тыс. ватт энергии, которые, по мнению американских экспертов, могли с помощью микроволн получать данные о местности, в том числе и о тех объектах, которые, к примеру, скрыты за облаками. При этом подтверждений относительно наличия оптического оборудования зонда не приводится.

3 апреля в Пентагоне заявили, что Вашингтон уверен в эффективности принятых мер по защите своих разведывательных данных от китайского аэростата.

В тот же день телеканал NBC News сообщил, что сбитый в феврале аэростат Китая успел собрать и передать разведданные с военных объектов США, несмотря на попытки администрации американского президента Джо Байдена заблокировать их передачу.