Аналитики подсчитали стоимость пасхального набора в России

Средняя стоимость пасхального набора из кулича, творога, яиц и красителей в 2023 году составила 739 рублей, сообщили «РИА Новости» 15 апреля аналитики сервиса «Чек Индекс».

По данным экспертов, по сравнению с прошлым годом цена на пасхальный набор выросла на 15%. Сильнее всего подорожали красители для яиц, в среднем они обойдутся в 115 рублей (+27% от цены в 2022 году).

Творог стоит 129 рублей (+11%), кулич можно в среднем приобрести за 371 рубль (+7%), яйца обойдутся в 124 рубля (+4%).

Кроме того, аналитики выяснили, что больше всего денег на куличи тратят жители Приморского края, Оренбургской и Самарской области — более 600 рублей.

Ранее в этот же день доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал оптимальное время хранения вареных яиц, в том числе на Пасху. По его словам, лучше всего такое яйцо съесть в течение шести часов.

Накануне главный внештатный педиатр минздрава Подмосковья Нисо Одинаева посоветовала не давать детям куличи из магазина, поскольку их состав «оставляет желать лучшего».