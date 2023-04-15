В ЛНР приостановили действие комендантского часа в связи с празднованием Пасхи

Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник приостановил действие режима комендантского часа в связи с празднованием Пасхи с 23:00 15 апреля до 04:00 16 апреля (совпадает с мск).

«Комендантский час будет приостановлен в тех районах, где это позволяет военная обстановка», — уточнил Пасечник.

Он добавил, что из соображений безопасности на территории Сватовского, Кременского и Троицкого районов, Первомайска, Стаханова, а также Северодонецкой агломерации комендантский час не приостановлен.

14 апреля ректор Славяно-греко-латинской академии Сергий Храмешин в разговоре с «Известиями» заявил, что посещать кладбище на Пасху — не совсем правильная традиция, сформированная в советское время, от которой сейчас отходят.