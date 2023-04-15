США ведут «войну со здравым смыслом» и в очередной раз подменяют понятия, связывая проблемы экспортного контроля с правами человека и повесткой саммита за демократию, организованного Вашингтоном. Об этом 15 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Она обратила внимание, на планы США разработать собственный кодекс, регулирующий экспорт различных товаров и технологий. При этом создание кодекса Вашингтон связывает с контекстом соблюдения прав человека.

«Теперь режим транспортировки радионуклидов, пригодных для изготовления источников нейтронов, основанных на альфа-нейтронной реакции, должен, по мнению Вашингтона, напрямую зависеть от того, например, насколько лояльно в той или иной стране относятся к смене пола у детей. Безумие, скажете вы? С точки зрения здравого смысла, безусловно, но с позиции США — это целенаправленно деструктивное действие», — отметила Захарова в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что дипломаты разных стран в течение долгого времени работали над созданием действенных механизмов экспортного контроля. Вашингтон же пытается «монополизировать еще одну важную сферу международных отношений».

Экспортный контроль, подчеркнула Захарова, относится к сфере государственной деятельности, которая регулирует пересечение границ особыми товарами. Такие товары могут использоваться для создания оружия. По мнению Захаровой, от того, как работает эта сфера, зависит «физическая безопасность государств».

В июне прошлого года правоохранительные органы Канады и США заявили об усилении мер по соблюдению экспортных санкций против РФ. Целью стало ограниче доступа России к технологиям и другим товарам, которые необходимы для поддержания военного потенциала. В рамках сотрудничества по этому вопросу Вашингтон и Оттава договорились обмениваться информацией, организовывать тщательный аудит и, при необходимости, конфискацию грузов, а также совместно пресекать любые нарушения установленных норм.

Западные страны вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите жителей Донбасса. При этом наблюдается рост инфляции и цен в странах Евросоюза и США. Так, 17 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что Евросоюз совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоносителей.