Четверо напавших на правоохранителей в Ингушетии ликвидированы

Четверо напавших на правоохранителей в Ингушетии были ликвидированы. Еще двоих боевиков удалось задержать. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщила пресс-служба главы региона в субботу, 15 апреля.

«<...> в короткие сроки были обнаружены и в ходе перестрелки нейтрализованы четверо бандитов, еще двое задержаны и заключены под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что совершившие преступление объявили себя сторонниками ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация).

Также сообщается о задержании девяти пособников бандгруппы.

Согласно информации пресс-службы, на основании показаний пособников были обнаружены тайники оружия и боеприпасов, а также задержаны жители Ингушетии и Чечни.

«Силами правопорядка проводится целенаправленная работа по выявлению иных лиц, оказывающих содействие преступникам», — говорится в сообщении.

В марте группа совершила нападение марта на пост ДПС «Волга-14», а в апреле напала на правоохранителей.

7 апреля был задержан причастный к нападению на пост ГАИ Амир Боков.

На следующий день оперштаб подтвердил задержание второго участника бандгруппы, причастной к перестрелке с правоохранителями. Как сообщил источник «Известий», задержанный Михаил Мошхоев искал пропитание для членов группировки, когда его обнаружили силовики.

В ночь на 6 апреля спецназ ФСБ России во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии и МВД по Ингушетии заблокировал радикалов в доме в населенном пункте Зязиков-Юрт в рамках контртеррористической операции. Погибли трое силовиков, еще восемь сотрудников пострадали.

МВД Ингушетии объявило в розыск пятерых мужчин в возрасте от 22 до 36 лет и назначило награду в 3 млн рублей за информацию о боевиках.

Экстремистов пытались задержать за совершенное в конце марта нападение на полицейских, но боевики открыли огонь по стражам порядка. Тогда, 27 марта, террористы обстреляли пост полиции вблизи города Назрань и скрылись.