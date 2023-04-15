В Турции повторили условие для вступления Швеции в НАТО

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала tv100 заявил, что Швеция вступит в НАТО только при соблюдении ранее озвученного условия о совместном противодействии терроризму.

«Их (властей Швеции. — Ред.) логика такова: организация, которая не нападает на Швецию, не является террористической организацией. Я сказал им: «Мы не хотим ничего незаконного и противоречащего обычаям, мы просто говорим избавиться от террористов в вашей стране», — подчеркнул пресс-секретарь турецкого президента.

При выполнении этого условия Швеция сможет стать членом НАТО, заверил Калын.

По его словам, союзники Турции по НАТО должны учитывать главную цель альянса — обеспечение безопасности государств. Именно поэтому страны-члены должны быть солидарны с Анкарой в выдвинутом Стокгольму требовании.

Ранее, 7 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что Швеция станет членом НАТО к встрече руководителей альянса, которая пройдет в Вильнюсе 11–12 июля. Говоря о Турции, он заявил, что страна имеет законные личные интересы, которые путем обсуждения уже привели к успешному присоединению Финляндии. Вступление Хельсинки в блок состоялось 4 апреля.

Известно, что Швеции в одобрении заявки отказывают Турция и Венгрия. При этом в Будапеште заявляют о плохих отношениях со Стокгольмом и его вмешательстве во внутренние дела страны.

5 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил об обсуждении с государственным секретарем США Энтони Блинкеном процесса вступления Швеции в НАТО. По его словам, турецкая сторона объяснила, какие шаги должен предпринять Стокгольм, чтобы Анкара одобрила его заявку на вступление в альянс.

Днем ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в конце апреля полетит в Швецию для обсуждения деталей ее вступления в НАТО.

Столтенберг сказал, что Швеция полностью выполнила свои обязательства для вступления в НАТО, на пути страны в альянс не должно быть препятствий.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года.