В Лос-Анджелесе на территории развлекательного комплекса открыли дом Барби

В Лос-Анджелесе можно посетить настоящий дом Барби. Коттедж появился на территории развлекательного комплекса, передает телеканал «Известия». Интерьер детально проработан и выполнен в розовых цветах. В комнатах узнаваемые мягкие диваны и круглые столики. В гостиной есть даже камин и постеры с изображением куклы. На одной выставочной площадке припаркован игрушечный трейлер. Гостям предлагают примерить одежду и украшения Барби. После экскурсии можно купить понравившиеся аксессуары и вещи.

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