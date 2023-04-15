Сомалийский офицер указал на плохую дисциплину американских солдат

У военнослужащих США плохая войсковая дисциплина, заявил 15 апреля ветеран Сомалийской войны, представитель сомалийской оппозиции и советник бывшего президента страны Сиад Абди Нур.

Абди Нур сражался в рядах повстанцев в битве за Могадишо против американских войск, известной под названием операции сил ССО США — «Падение черного ястреба», в ходе которой американские военные понесли значительные потери, и впоследствии это стало причиной вывода основных сил из Сомали.

«У американцев очень хорошая экипировка, но американский пехотинец не является хорошим воином. У них нет хорошей воинской дисциплины, потому что на войне нужно молчать и не разговаривать, но они называли друг друга по имени», — сказал Абди Нур в интервью «РИА Новости».

Он отметил, что американские солдаты были очень напуганы, а хорошая экипировка их не спасала, потому что была громоздкой и мешала найти укрытие во время боев.

В конце ноября обозреватель военного американского журнала 19FortyFive Стив Бейон сообщил, что армия Соединенных Штатов Америки всё чаще сталкивается с проблемой ожирения у новобранцев.

За месяц до этого экс-советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Роберт О’Брайан назвал потенциал Сухопутных войск США незначительным, военно-космических и военно-морских войск — слабым, а военно-воздушных — крайне слабым. Также он указал на серьезный недобор в формированиях.