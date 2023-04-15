Российские военные ликвидировали 10 украинских боевиков в Херсонской области

Российские военные уничтожили 10 украинских боевиков в населенных пунктах Александровка и Янтарное в Херсонской области, сообщил 15 апреля источник «Известий» в экстренных службах.

В ночь на 15 апреля российские военнослужащие уничтожили гаубицу 2С1 «Гвоздика» и пятерых украинских военных в районе Александровки.

В районе Янтарного огнем артиллерии ликвидирован украинский миномет калибра 120 мм с боекомплектом и расчетом из пяти военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также сообщается, что ночью ВСУ обстреляли Новую Каховку, Кардашинку, Голую Пристань, Покровское, Алешки, Днепряны, Василевку и Казачьи Лагеря.

Накануне, 14 апреля, стало известно, что российский снайпер ликвидировал украинских корректировщика огня и снайпера на херсонском направлении.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».