Власти Крыма пригласили Трампа и Маска на полуостров

Если американский предприниматель Илон Маск и бывший президент США Дональд Трамп посетят Крым, то многие вопросы станут решаться по-другому, заявил глава Крымского парламента Владимир Константинов в субботу, 15 апреля.

«Мы готовы пригласить Илона Маска, чтобы он увидел всё на месте. Убежден, что если к нам захочет приехать Трамп, мы его встретим. Он приедет к нам одним человеком, а уедет другим», — сказал Константинов в беседе с «РИА Новости».

В конце прошлого года российская сторона также приглашала зарубежных деятелей на полуостров с целью опровергнуть все сообщения СМИ о том, что в Крыму якобы «плохая обстановка».

Так, в ноябре официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента Украины Владимира Зеленского и советника его офиса Михаила Подоляка не откладывать визит в Крым и посетить полуостров осенью, чтобы убедиться в реальной обстановке в регионе. Она также отметила, что украинские СМИ восемь лет «плели всякие небылицы» про Крым, при этом не посещая его.

Месяцем ранее, в октябре, Маска уже приглашали с визитом на российский полуостров. Поводом для этого стало высказывание предпринимателя в Twitter, в котором он назвал Крым российским. По словам главы комитета парламента полуострова по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, своим приездом Маск бы показал всему миру, что Крым является исконно русской землей.