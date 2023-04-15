США закрыли границу с Мексикой для грузовиков из-за наплыва мигрантов

США перекрыли мосты на границе с Мексикой для грузового транспорта. На путепроводе Кордова – Лас Америкас застряли десятки трейлеров. По словам властей, блокировка поможет решить вопрос с ограничением притока мигрантов, передает телеканал «Известия». Наплыв беженцев сейчас фиксируют в районе города Эль-Пасо, расположенного вблизи границы с Мексикой. Эксперты же отмечают: ограничение движения может нанести вред региону, так как он ориентирован на экспорт.

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