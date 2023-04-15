На Украине вступил в силу закон об увеличении военных расходов бюджета на $14,6 млрд
Закон, предусматривающий увеличение расходов госбюджета Украины на 537,2 млрд гривен ($14,6 млрд), вступил в силу 15 апреля. Текст документа 15 апреля опубликован на сайте официальной газеты Верховной рады «Голос Украины».
Большая часть денег — 518 млрд гривен — пойдет на нужды украинской армии, еще 19 млрд — на пополнение резервного фонда госбюджета, который используется на расходы для неотложных мер.
Кроме того, 2 млрд гривен пойдет на строительство фортификационных сооружений.
Документ принят Верховной радой 21 марта, а 11 апреля его подписал президент Украины Владимир Зеленский.
В конце марта украинский министр финансов Сергей Марченко сообщил, что власти страны ежемесячно тратят на военные нужды $3,5 млрд. По его словам, главной задачей для Киева сейчас является создание условий для финансирования оборонного бюджета.
В том же месяце экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что страна превратится в банкрота, если перестанет получать подачки от Запада. Он отметил, что все собираемые государством налоги в настоящее время идут на военные расходы.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.