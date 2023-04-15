Илон Маск создал компанию в сфере искусственного интеллекта

Илон Маск создал компанию X.AI в сфере искусственного интеллекта. По данным Financial Times, бизнесмен разрабатывает планы по запуску нового стартапа. Проект будет конкурировать с OpenAI, создавшей ChatGPT, передает телеканал «Известия». Принадлежащие Маску Tesla и Twitter собирают команду специалистов в области ИИ. Сейчас Маск ведет переговоры о привлечении капитала в стартап.

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