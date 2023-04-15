Уровень инфляции в Аргентине превысил 100% за последние 30 лет
Инфляция в Аргентине превысила 100% впервые за более чем 30 лет. Это ударило по зарплатам и покупательной способности населения, передает телеканал «Известия». Из-за проблем в экономике уровень бедности в стране увеличился почти до 40%. Крупный мировой экспортер зерна пострадал от сильной засухи — она погубила урожай, бюджет лишился многомиллиардных доходов.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.