Пушилин и Кириенко осмотрели восстановленный собор в Мариуполе

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко и врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 15 апреля посетили восстановленный после обстрелов украинской армии Свято-Никольский кафедральный собор в Мариуполе.

В здании заменили окна, отремонтировали крышу, а также украсили собор новыми витражами.

Настоятель собора отец Николай и священнослужитель отец Гавриил рассказали, что служба в храме не прекращалась даже во время боев за освобождение Мариуполя.

Кроме того, при соборе работает воскресная школа, ее ученики смастерили в соборе панно, которое продемонстрировали гостям.

В ноябре прошлого года вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о намерении восстановить Мариуполь за два года.

Мариуполь находится в Донецкой Народной Республике, которая вошла в состав России 30 сентября по итогам референдума. О полном освобождении Мариуполя Минобороны сообщило 20 мая 2022 года, после чего в городе начались восстановительные работы.