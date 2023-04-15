В отношении омской блогерши возбуждено дело по подозрению в избиении медсестры

В отношении блогера из Омска Евы Скороходовой (Абрамович), экс-участницы ток-шоу «Давай поженимся!», было возбуждено уголовное дело по подозрению в избиении медсестры, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета в субботу, 15 апреля.

Известно, что на данный момент в отношении нее «проводятся первоначальные следственные действия».

«В ходе проверки будут также выяснены условия жизни и воспитания малолетнего в семье блогерши, действиям матери будет дана правовая оценка», — пояснили в пресс-службе «РИА Новости».

Инцидент произошел 12 апреля в токсикологическом отделении одной из больниц Омска. Туда Скороходова была доставлена в состоянии наркотического опьянения. По предварительной информации, там она напала на медсестру и нанесла ей многочисленные телесные повреждения, в том числе травму головы и растяжение мышц шеи. При этом, по словам самой блогерши, причиной избиения стал конфликт с медицинским персоналом: она утверждает, что ей не отдавали личные вещи и обращались с ней грубо.

Скороходову задержали сотрудники Росгвардии. По факту происшествия была начата доследственная проверка.

Уточняется, что Скороходова имеет наркотическую зависимость, в связи с чем часто попадает в больницы. У нее также есть пятимесячный ребенок. Правоохранители намерены проверить информацию о том, что девушка бьет младенца.

Ранее, в 2018 году, женщина была приговорена к одному году лишения свободы условно за нападение на полицейского, которому она расцарапала щеку, уточняют СМИ.