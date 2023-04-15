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В МИД РФ надеются на сохранение демилитаризованного статуса Аландских островов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Москва знает о «гражданской инициативе» Финляндии о закрытии консульства РФ на Аландских островах, при этом в российском внешнеполитическом ведомстве надеются, что Хельсинки выполнит обязательства по демилитаризованному статусу этих островов, отметили в МИД РФ.

В российском ведомстве выразили надежду, что позиция Финляндии по Аландским островам останется в рамках международно-правовых обязательств, которые закрепляют за страной обязанности демилитаризовать острова, не укреплять их и не предоставлять для вооруженных сил других государств. Также на этой территории обязательно присутствие российского консульства.

Как сообщили в МИД РФ «РИА Новости», «гражданская инициатива» закрыть посольство на Аландских островах не соответствует реальности, так как «сами аландцы ее не поддерживают».

«Поэтому посмотрим, чем закончится эта «инициатива». Сейчас о чем-то другом говорить преждевременно», — заключили в министерстве.

На данный момент на сайте гражданских инициатив Финляндии проходит сбор подписей о закрытии консульства России на Аландских островах в связи со вступлением страны в НАТО. Петиция должна набрать 50 тыс. голосов, чтобы ее рассмотрел парламент страны.

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4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. После этого генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что пятая статья Североатлантического договора, которая гарантирует защиту, теперь распространяется на Финляндию.

В начале года в посольстве РФ в Хельсинки рассказали, что российская сторона внимательно следит за развитием обстановки вокруг вступления Финляндии в НАТО, а также за статусом Аландских островов. При этом на тот момент официальные лица Финляндии, а также представители аландских властей выразили приверженность демилитаризованному статусу.

Демилитаризованный статус архипелага установлен рядом действующих международно-правовых документов — в частности Женевской конвенцией 1921-го и Московским соглашением 1940 года, а также подтвержден Парижским мирным договором 1947-го.

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