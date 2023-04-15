В Гагаузии заявили о зависимости Молдавии от западных кредитов

Запад посадил Молдавию на кредитную иглу в обмен на отказ от суверенитета, заявил 15 апреля лидер движения «Народный союз Гагаузии» Виктор Петров.

Молдавия в рамках финансовой помощи от Евросоюза получила в начале апреля грант на сумму €10 млн, еще €40 млн будут выплачены в виде займов в начале мая.

«Центральные власти посадили Молдову на кредитно-грантовую иглу и <...> за кредиты будут расплачиваться будущие поколения», — сказал Петров в интервью «РИА Новости».

Он также добавил, что в обмен на эти кредиты западные власти требуют от Молдавии выполнения условий, лишающих страну суверенитета.

Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. На прошедшем почти 10 лет назад референдуме там высказались за интеграцию страны в Таможенный союз, куда на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан.

Оппозиционная Партия социалистов Молдавии 11 апреля заявила, что митинг в поддержку вступления страны в Европейский союз, анонсированный президентом Майей Санду, является ее личной пиар-акцией за счет государственного бюджета.