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В Гагаузии заявили о зависимости Молдавии от западных кредитов
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В Гагаузии заявили о зависимости Молдавии от западных кредитов

Лидер движения «Народный союз Гагаузии» Петров: Запад посадил Молдавию на кредитную иглу
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Martin Wagner
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Запад посадил Молдавию на кредитную иглу в обмен на отказ от суверенитета, заявил 15 апреля лидер движения «Народный союз Гагаузии» Виктор Петров.

Молдавия в рамках финансовой помощи от Евросоюза получила в начале апреля грант на сумму €10 млн, еще €40 млн будут выплачены в виде займов в начале мая.

«Центральные власти посадили Молдову на кредитно-грантовую иглу и <...> за кредиты будут расплачиваться будущие поколения», — сказал Петров в интервью «РИА Новости».

Он также добавил, что в обмен на эти кредиты западные власти требуют от Молдавии выполнения условий, лишающих страну суверенитета.

Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. На прошедшем почти 10 лет назад референдуме там высказались за интеграцию страны в Таможенный союз, куда на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан.

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