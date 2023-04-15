В минспорта Украины назвали плохим решением запрет на соревнования с россиянами

Замминистра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный 15 апреля отреагировал на приказ министерства, который вводит запрет украинским спортсменам участвовать в турнира с россиянами и белорусами.

«Мы понимаем, что это плохое решение, но в данном случае хороших решений не бывает», — приводит Reuters слова Бедного.

Он добавил, что министерство было вынуждено выбирать между несколькими плохими решениями.

Накануне министерство молодежи и спорта Украины запретило гражданам участвовать в международных соревнованиях, если там же выступают команды из России и Белоруссии.

Нарушившие данное требование спортивные федерации будут лишены статуса национальных, что влечет за собой потерю государственного финансирования.

Вместе с тем в конце марта глава Международного олимпийского комитета Томас Бах выступил в защиту планов вернуть российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в качестве нейтральных.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. После этого, 28 февраля, МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.