Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинских пограничников уличили в службе в заградотрядах в Артемовске
Мир
Страны G7 намерены выработать 150 млн кВт за счет ветра к 2030 году
Мир
В Крыму призвали перестать воспринимать Украину как государство
Мир
WP узнала о сомнениях союзников США после утечки данных
Мир
Президент Бразилии призвал США и Европу к миру на Украине
Мир
Во Франции сочли враждебным контрнаступление ВСУ
Мир
МИД РФ заявил о работе над возобновлением авиасообщения со странами Африки
Мир
Экс-госсекретарь США Помпео отказался участвовать в выборах президента
Происшествия
Ученые заявили о разрушении купола Шивелуча из-за взрывного извержения
Мир
В минспорта Украины назвали плохим решением запрет на соревнования с россиянами
Мир
Правящая партия Японии осудила взрыв рядом с местом выступления Кисиды
Мир
МИД КНР призвал учитывать интересы других стран в области безопасности
Общество
Вильфанд пообещал потепление жителям Центральной России

В минспорта Украины назвали плохим решением запрет на соревнования с россиянами

Замминистра спорта Украины Бедный: понимаем, что запрет соревнований с россиянами — это плохое решение
0
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Замминистра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный 15 апреля отреагировал на приказ министерства, который вводит запрет украинским спортсменам участвовать в турнира с россиянами и белорусами.

«Мы понимаем, что это плохое решение, но в данном случае хороших решений не бывает», — приводит Reuters слова Бедного.

Он добавил, что министерство было вынуждено выбирать между несколькими плохими решениями.

«Слово «бойкотируем» мы не используем»
Олимпийская чемпионка Светлана Журова — о списке требований МОК к россиянам для участия в международных стартах и возможной реакции властей РФ

Накануне министерство молодежи и спорта Украины запретило гражданам участвовать в международных соревнованиях, если там же выступают команды из России и Белоруссии.

Нарушившие данное требование спортивные федерации будут лишены статуса национальных, что влечет за собой потерю государственного финансирования.

Вместе с тем в конце марта глава Международного олимпийского комитета Томас Бах выступил в защиту планов вернуть российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в качестве нейтральных.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. После этого, 28 февраля, МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023