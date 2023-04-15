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В Крыму призвали перестать воспринимать Украину как государство

В Крыму назвали Украину «территорией, на которой группа людей захватила власть»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Глава Государственного совета Крыма Владимир Константинов 15 апреля назвал Украину территорией, на которой группа людей захватила власть.

«Для нас Украина как суверенное государство, гражданское общество, социально-экономическая единица давно исчезла. Сегодня это — территория, на которой группа людей захватила власть», — приводит его слова «РИА Новости».

Константинов отметил, что в настоящее время Украина представляет собой разоренную страну с «астрономическим объемом долгов».

По словам главы крымского парламента, президент Украины Владимир Зеленский сделал всё, чтобы страна «развалилась, аннигилировалась, превратилась в зомби». Также он назвал украинского лидера «главным могильщиком» государства.

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Ранее, 11 апреля, экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что Зеленскому придется уйти в отставку, если он не сменит свой курс. По его словам, текущая политика приводит к ущемлению прав и свобод десятка миллионов украинцев и к разрушению украинского государства, его единства, целостности и суверенности.

В этот же день украинский режиссер-документалист Игорь Лопатенок обвинил Зеленского в предательстве интересов страны. Он напомнил, что тот в своей инаугурационной речи обещал украинцам прекратить конфликт в Донбассе.

7 апреля экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, стране нужен другой лидер, потому что Зеленский не смог победить коррупцию.

Депутат Госдумы Валерий Селезнев 29 марта заявил, что Зеленский понимает, что, не показав Западу результаты на поле боя, может лишиться своей должности. По его мнению, президент Украины чувствует настроение своих партнеров и, скорее всего, слышит от них прямые условия: либо Зеленский показывает результаты своей деятельности, либо Запад сокращает объем помощи и призывает к диалогу с РФ.

19 марта Соскин предупредил Зеленского о возможности импичмента из-за его деятельности на посту. По мнению Соскина, скрываться от ответственности за принятие незаконных указов за военным положением не получится. Лидеру страны придется выполнить обещания.

Также Соскин 3 марта призвал Зеленского уйти в отставку. По его словам, президент Украины не способен обеспечить контроль над ситуацией в стране. В частности, он обратил внимание на сложные условия жизни и на то, что администрация Зеленского продолжает наживаться на своих гражданах.

До этого, 27 февраля, газета Politico писала, что на Украине нарастает внутриполитическая критика в адрес Зеленского. По данным авторов материала, оппозиционные политики всё чаще обвиняют главу государства в чрезмерной концентрации власти и поверхностных методах управления.

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