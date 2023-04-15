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Украинца обвинили в шпионаже и диверсиях в ДНР

Гражданин Украины обвиняется в шпионаже, диверсиях и организации покушений в ДНР
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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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В Южном окружном военном суде 15 апреля сообщили, что украинец Григорий Синченко обвиняется в шпионаже, диверсиях и еще более 40 преступлениях на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Дело Григория Синченко передано судье», — сообщили в суде ТАСС.

При этом дата заседания пока не назначена.

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Ранее, 6 июля 2020 года, Синченко был задержан по подозрению в терроризме. По данным МВД, впервые Синченко был задержан в 2016 году по подозрению в подрыве торговых киосков и линии электропередачи (ЛЭП). Он самостоятельно изготавливал взрывные устройства и производил подрывы для вымогательства денег у предпринимателей. Спустя некоторое время в рамках обмена пленными он попал на Украину, где получил 100 тыс. гривен (около $3,7 тыс.), после чего вернулся в ДНР и скрывался по лесополосам.

В качестве мести он подорвал опору железнодорожного моста в Донецке. Помимо этого, Синченко заминировал опоры ЛЭП в Шахтерске и Иловайске и организовал слежку за сотрудниками правоохранительных органов ДНР. Он заложил взрывное устройство под автомобиль полицейского, а через несколько дней после этого был задержан.

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