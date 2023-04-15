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МИД КНР призвал учитывать интересы других стран в области безопасности
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МИД КНР призвал учитывать интересы других стран в области безопасности

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Конфликты и кризисы можно избежать, если учитывать законные интересы других стран в области безопасности. Об этом в пятницу, 14 апреля, заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган во время обсуждения конфликта на Украине с германской коллегой Анналеной Бербок в Пекине.

«Единственный способ решить украинский кризис — призвать к миру и способствовать переговорам. <...> Если игнорировать законные интересы других государств в вопросах безопасности, то конфликтов и кризисов сложно избежать», — сообщил глава МИД.

Министр добавил, что КНР всегда занимала сторону мира, и продолжит направлять усилия ради прекращения конфликта и возобновления переговоров.

Бербок находится в Китае с официальным визитом с 13 по 15 апреля.

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В тот же день руководство Китая указало главе МИД Германии Аналене Бербок в ходе ее визита в КНР, что продвижение переговоров является единственным путем урегулирования украинского кризиса.

Днем ранее, 13 апреля, министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил в ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, что условия для мирных переговоров по Украине должны создавать все стороны конфликта. Цинь Ган также подчеркнул, что Пекин продолжит содействовать политическому урегулированию конфликта и возобновлению мирных переговоров Москвы и Киева.

После визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию и проведения официальных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным с 20 по 22 марта на Китай обрушились просьбы Евросоюза (ЕС) повлиять на Россию и урегулировать конфликт на Украине.

6 апреля официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметил, что США вместе с Североатлантическим альянсом, вместо того чтобы критиковать Китай, должны взять на себя ответственность за конфликт на Украине.

5 апреля президент Франции Эммануэль Макрон в ходе официальной поездки в КНР заявил, что Китай может сыграть важную роль в ситуации вокруг Украины благодаря сильным связям с Россией. В связи с этим он указал на важность поддержания диалога с Китаем.

Комментируя это заявление Макрона, посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что китайская сторона не создавала украинский конфликт, чтобы Запад перекидывал на нее ответственность за происходящее. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявление президента Франции о том, что только Китай может «образумить Россию» и вернуть ее за стол переговоров с Украиной, не имеет ничего общего с реальностью.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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