США обсудили с азиатскими союзниками возможность регулярных учений

США, Японий и Южная Корея рассматривают возможность на регулярной основе проводить военные учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНДР. Об этом говорится в совместном заявлении трех государств по итогам переговоров в Вашингтоне 14 апреля.

«Стороны обсудили регуляризацию учений по противоракетной обороне и противолодочным учениям для сдерживания и реагирования на ядерные и ракетные угрозы КНДР», — говорится в документе.

В консультациях принимали участие представители министерств обороны высокого ранга. Они единогласно осудили дестабилизирующую деятельность Пхеньяна и неоднократные нарушения резолюций СБ ООН. Кроме того, Вашингтон, Сеул и Токио предупредили о «решительном ответе» международного сообщества на потенциальные ядерные испытания КНДР.

Вместе с тем стороны напомнили о готовности к диалогу и призвали руководство Северной Кореи воспользоваться возможностью урегулировать вопрос дипломатическим путем.

Ранее в пятницу стало известно, что бомбардировщики ВВС США B-52 Stratofortress приняли участие в совместных учениях с Японией на фоне пуска Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18». Мероприятия проводились в Японском море для демонстрации американо-японских возможностей по сдерживанию.

В этот же день состоялись учения военно-воздушных сил (ВВС) Южной Кореи и США. Сеул задействовал истребители F-35A и самолеты F-15K. С американской стороны к учениям присоединились истребители F-16 и как минимум один стратегический бомбардировщик B-52H.

Северная Корея провела испытания современной твердотопливной баллистической ракеты «Хвасон-18» накануне, 13 апреля. По словам главы КНДР Ким Чен Ына, это испытание повысит возможности страны при ядерной контратаке.

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада сообщил, что межконтинентальная баллистическая ракета КНДР предположительно упала за пределами японской исключительной экономической зоны.