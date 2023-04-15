«Ъ»: Минфин и Минэкономразвития заявили о нормализации бюджетного процесса в России

Минфин и Минэкономразвития сообщил о переходе от антикризисной программы поддержки экономики РФ к выполнению национальных целей развития и нормализации бюджетного процесса. Об этом 14 апреля написал «Коммерсант».

Как отмечает издание, в ходе совместной коллегии двух ведомств было сделано заявление, в котором говорится, что приоритеты будут направлены на реализацию национальных целей развития, в том числе на технологическое развитие и поддержку инфраструктуры.

Также были представлены параметры макропрогноза, из которого власти будут исходить при формировании следующего бюджета. Приоритеты бюджетно-налоговой политики «постепенно смещаются от антикризисной повестки к реализации национальных целей развития».

В последний раз коллегия Минфина и Минэкономразвития в подобном формате проводилась в 2011 года.

Ранее в этот день министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что по итогам прошлого года экономическим ведомствам удалось стабилизировать курс рубля и выйти на положительную динамику доходов населения, доверие к финансовой системе сохранилось. Он добавил, что сохранены уровень занятости и рабочие места. Страна вышла на положительную динамику доходов граждан.

Тогда же министр экономического развития Максим Решетников заявил, что к 2026 году рост экономики ускорится почти до 3% благодаря восстановлению потребительского спроса.

До этого, 23 марта, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в ходе отчета о работе правительства за 2022 год, что спад ВВП России оказался вполне умеренным, несмотря на то что прошлой весной аналитики оценивали его вероятное снижение двузначными числами. Глава кабмина также указал на то, что в марте прошлого года правительство РФ и Банк России по поручению президента страны Владимира Путина подготовили ряд мер для стабилизации ситуации в финансовой сфере.