Шесть человек эвакуированы в результате пожара в жилом доме в Находке

Шесть человек эвакуированы после пожара в многоквартирном жилом доме в Находке Приморского края. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

«Сегодня в 05:56 (22:56 14 апреля мск — Ред.) поступило сообщение о возгорании в десятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Нахимовская в городе Находка. Общая площадь пожара составила около 20 кв. м. Погибших и пострадавших нет», — указано в заявлении.

Спасатели эвакуировали из дома шесть человек.

Уточняется что возгорание произошло на балконе на восьмом этаже. Из-за пожара квартира оказалась повреждена огнем, а также частично поврежден балкон этажом выше.

В ликвидации пожара задействовали четыре единицы пожарной техники и 12 человек личного состава.

Ранее, 14 апреля, пенсионер погиб во время пожара в многоквартирном доме во Владивостоке. Причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электрооборудования.