Нутрициолог дала советы по весеннему рациону

С приходом весны и тепла организму требуется меньше калорий, поэтому рацион может включать больше легкой пищи, рассказала 15 апреля «Прайму» член Высшего экспертного совета кафедры «Долголетие и качество жизни» Академии социальных технологий, нутрициолог Анна Макарова.

«Это обусловлено тем, что уходит необходимость согревать себя с помощью плотной и калорийной еды. Вместо мяса нам больше хочется выбрать рыбу, а вместо наваристого супа — более легкие овощные или холодные варианты, например, гаспачо», — сказала специалист.

Она объяснила, что в холодное время года организм нуждается в большем количестве калорий для поддержания тепла, а также эмоционального состояния.

Кроме того, нутрициолог порекомендовала включить в свой рацион больше разнообразных сезонных овощей, фруктов и ягод из-за содержания в них витаминов и минералов. Она обратила внимание на то, что стоит выбирать овощи и фрукты разных цветов, чтобы получить максимальное количество полезных веществ.

Ранее, 11 апреля, врач-косметолог, врач-дерматовенеролог клиники эстетической медицины «Время Красоты» Рената Айвазова рассказала, что весной коже нужен особый уход, чтобы после зимы не столкнуться с сухостью и обезвоживанием. Как отметила врач, наиболее эффективным является комплексный подход, включающий профессиональный и домашний уход. Если говорить о домашнем уходе, то средства подбираются в зависимости от типа и состояния кожи.

Накануне врач-диетолог Антонина Стародубова рассказала, что для соблюдения принципов здорового питания важно соблюдать баланс энергии, не пропускать приемы пищи и разнообразить рацион. Важно также разнообразие рациона и его сбалансированность. Так, каждый день стоит есть не меньше 400 г овощей, зелени, фруктов и ягод, уточнила она.