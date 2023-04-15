ВС РФ при помощи разведкомплекса «Пенициллин» вскрыла позиции ВСУ

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук 15 апреля рассказал, что российские военные в ходе контрбатарейной борьбы при помощи разведкомплекса «Пенициллин» вскрыли артиллерийские позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении.

«На краснолиманском направлении в ходе контрбатарейной борьбы комплексом артиллерийской разведки «Пенициллин» группировки войск «Центр» вскрыты артиллерийские позиции противника, которые были уничтожены в результате огневого поражения», — приводит его слова ТАСС.

Помимо этого, Савчук отметил, что расчетами зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» обнаружены и уничтожены беспилотные летательные аппараты (БПЛА) украинских боевиков.

Ранее, 13 апреля, экипажи российских штурмовиков Су-25 уничтожили украинские штурмовые группы на краснолиманском направлении. Поражение нанесено штурмовикам ВСУ в районе села Червона Диброва.

Накануне на краснолиманском направлении российские военные отразили атаки ВСУ на трех участках. Также оперативно-тактическая и армейская авиация группировки войск «Центр» нанесла удары по объектам украинских боевиков, поразив командные пункты, места скопления техники и живой силы противника.

До этого, 10 апреля, штурмовая авиация и тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» ВС РФ поразили живую силу и технику ВСУ на краснолиманском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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