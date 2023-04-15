Артиллерия РФ уничтожила склады с боеприпасами ВСУ под Харьковом

Российские артиллеристы ликвидировали два склада с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом в субботу, 15 апреля, рассказал «РИА Новости» офицер пресс-центра группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев.

«Комплексным применением расчетов реактивных систем залпового огня «Град» и гаубиц «Мста-С» уничтожены два склада с боеприпасами <...> в районе населенного пункта Лозовая», — заявил он.

Также, по словам военного, была уничтожена 152-миллиметровая гаубица Д-20.

Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы рядом с поселением Зыбино расчет российского орудия Д-20 под командованием сержанта Никиты Фесенкова нанес поражение формированию минометчиков ВСУ.

Ранее, 10 апреля, стало известно, что российские десантники захватили 17 опорных пунктов ВСУ. Военнослужащие работали при поддержке ударов армейской авиации, огня артиллерии, парашютно-десантных полков и соединений, ТОС-1А «Солнцепек», танков и БПЛА.

8 апреля Минобороны России сообщило, что ВС РФ уничтожили три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск в ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, авиация и артиллерия РФ поразили за сутки 92 украинских артподразделения и живую силу и технику в 114 районах.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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