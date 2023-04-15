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Артиллерия РФ уничтожила склады с боеприпасами ВСУ под Харьковом

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Российские артиллеристы ликвидировали два склада с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом в субботу, 15 апреля, рассказал «РИА Новости» офицер пресс-центра группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев.

«Комплексным применением расчетов реактивных систем залпового огня «Град» и гаубиц «Мста-С» уничтожены два склада с боеприпасами <...> в районе населенного пункта Лозовая», — заявил он.

Также, по словам военного, была уничтожена 152-миллиметровая гаубица Д-20.

Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы рядом с поселением Зыбино расчет российского орудия Д-20 под командованием сержанта Никиты Фесенкова нанес поражение формированию минометчиков ВСУ.

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Ранее, 10 апреля, стало известно, что российские десантники захватили 17 опорных пунктов ВСУ. Военнослужащие работали при поддержке ударов армейской авиации, огня артиллерии, парашютно-десантных полков и соединений, ТОС-1А «Солнцепек», танков и БПЛА.

8 апреля Минобороны России сообщило, что ВС РФ уничтожили три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск в ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, авиация и артиллерия РФ поразили за сутки 92 украинских артподразделения и живую силу и технику в 114 районах.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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