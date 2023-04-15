Три человека погибли при пожаре в Томской области

Три человека погибли при возгорании жилого дома в городе Асино Томской области. О пожаре в субботу, 15 апреля, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Деревянное здание вспыхнуло около трех часов ночи. К моменту прибытия экстренных служб в доме обрушилась крыша и все конструкции были охвачены огнем. На месте происшествия были обнаружены тела трех погибших.

Площадь пожара составила 181 кв. м. В тушении принимало участие 14 человек, были использованы четыре единицы техники. Возгорание ликвидировали в 06:22. Обстоятельства инцидента выясняются.

Следователи областного СК возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Кроме того, было установлено, что в сгоревшем доме проживало четыре человека.

Накануне стало известно о гибели человека при пожаре в деревне Казаковка Мещовского района Калужской области. Несмотря на усилия огнеборцев, дом сгорел практически полностью. На пепелище было найдено обгоревшее тело.

Впоследствии выяснилось, что останки принадлежат 59-летнему мужчине, проживавшему в доме.