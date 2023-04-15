Реклама
Прямой эфир
Армия
ВКС РФ нанесли удары по складу боеприпасов и технике ВСУ
Мир
США направят Киеву еще $5 млрд бюджетной помощи в сентябре
Наука и техника
В Пентагоне признали РФ и Китай достойными конкурентами в космосе
Армия
Самолеты Ил-38 оградили минами подлодки условного противника
Армия
Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили почти целый взвод пехоты ВСУ
Наука и техника
В России разработали уникальный дрон «Коршун»
Мир
Байден принял решение по участию в президентских выборах США 2024 года
Армия
Артиллерия РФ уничтожила склады с боеприпасами ВСУ под Харьковом
Общество
Городской транспорт в Москве будет работать дольше в пасхальную ночь
Мир
Умер гитарист ирландской рок-группы The Script Марк Шиэн
Мир
В США призвали казнить устроивших массовую стрельбу
Общество
В Гидрометцентре рассказали о наступлении весенней погоды в РФ
Армия
Войска РФ ликвидировали опорные пункты ВСУ в ДНР

Три человека погибли при пожаре в Томской области

0
Фото: МЧС России
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три человека погибли при возгорании жилого дома в городе Асино Томской области. О пожаре в субботу, 15 апреля, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Деревянное здание вспыхнуло около трех часов ночи. К моменту прибытия экстренных служб в доме обрушилась крыша и все конструкции были охвачены огнем. На месте происшествия были обнаружены тела трех погибших.

Площадь пожара составила 181 кв. м. В тушении принимало участие 14 человек, были использованы четыре единицы техники. Возгорание ликвидировали в 06:22. Обстоятельства инцидента выясняются.

Следователи областного СК возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Кроме того, было установлено, что в сгоревшем доме проживало четыре человека.

Огненный жар: в России увеличилось число жертв пожаров
Почему стало гибнуть больше людей и что мешает избежать трагедий

Накануне стало известно о гибели человека при пожаре в деревне Казаковка Мещовского района Калужской области. Несмотря на усилия огнеборцев, дом сгорел практически полностью. На пепелище было найдено обгоревшее тело.

Впоследствии выяснилось, что останки принадлежат 59-летнему мужчине, проживавшему в доме.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023