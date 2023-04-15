FT объяснила нежелание КНР принимать у себя Блинкена

Пекин не спешит выдавать разрешение на въезд американскому госсекретарю Энтони Блинкену, поскольку опасается публикации отчета по инциденту с аэростатом из КНР. Об этом в субботу, 15 апреля, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Согласно имеющейся информации, власти Китая заявили США, что не готовы обсуждать детали визита Блинкена, пока не станет известно, как Белый дом планирует распорядиться результатами следственных мероприятий. В публикации отмечается, что об этом рассказали сразу несколько лиц, осведомленных о ходе переговоров.

В КНР выступают против того, чтобы выводы Федерального бюро расследований (ФБР) по ситуации с аэростатом использовались в политических целях. Кроме того, подчеркнули сотрудники китайского посольства в Вашингтоне, Пекин «не может не усомниться» в беспристрастной позиции агентов.

Между тем другие источники утверждают, что причиной организационных проблем с поездкой госсекретаря стало недовольство КНР из-за контактов американских законодателей, в том числе спикера палаты представителей Кевина Маккарти с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь в апреле.

Ранее, 3 апреля, телеканал NBC News сообщил, что сбитый аэростат из Китая успел собрать и передать разведданные с военных объектов США, несмотря на попытки администрации американского президента Джо Байдена заблокировать их утечку информации.

В феврале в США заявили о пролетающем над территорией страны разведывательном аэростате. Беспилотный аппарат появился в зоне наблюдения американских служб безопасности на севере страны. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады.

Аппарат сбили у Восточного побережья с разрешения главы государства.

В МИД КНР, в свою очередь, опровергли утверждение о сборе разведданных. В заявлении ведомства говорилось, что назначение аэростата «носило гражданский характер». Зонд, в частности, использовался для метеорологических исследований. В связи с инцидентом Вашингтону было сделано серьезное представление.

Кроме того, из-за инцидента был сорван визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. Сам политик впоследствии сообщил, что планирует в обозримом будущем совершить эту поездку, как только «созреют подходящие условия».