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В США раскрыли план на случай гибели американского солдата на Украине

Экс-офицер Пентагона Коффлер: США не стали бы отвечать на гибель своего солдата на Украине
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Информация, ставшая известной, после утечки секретных данных Пентагона натолкнула представителей СМИ на размышления относительно предполагаемого ответа американских властей на возможную гибель бойца Вооруженных сил США на Украине. Экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер 14 апреля рассказала Fox News, что Вашингтон может и вовсе не дать никакой реакции в таком случае.

«Я не думаю, что ответ, нацеленный на Россию, находился бы на столе при любом лидере США, если только конфликт не зашел слишком далеко, а РФ целенаправленно не атаковала бы и не убила сотни американцев», — сказала она.

Таким образом ответом на случайную смерть американского военного российскими военнослужащими в украинском конфликте стали бы не более чем введение санкций, кибератаки или же дипломатическая реакция со стороны Вашингтона, указала эксперт.

Она добавила, что традиционно удар по российскому или американскому солдату со стороны США или России, соответственно, считался бы пересечением «красной линии». Между тем обе стороны не желают эскалации ситуации.

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Ранее, 12 апреля, газета The Guardian со ссылкой на документы, просочившиеся в Сеть после утечки данных Пентагона, заявила, что большая часть военнослужащих сил специального назначения из стран НАТО на Украине являются британцами. Всего на Украине около 100 бойцов из стран — членов альянса. Спецназовцев США из общего количества 11.

Позже в этот же день представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в беседе с Fox News в среду, 12 апреля, подтвердил наличие «небольшого количества» американских спецназовцев в посольстве США на Украине.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документах, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 14 апреля заявил, что российское руководство ознакомлено с материалами СМИ об утечках секретных документов Пентагона, но изучать их — прерогатива спецслужб.

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