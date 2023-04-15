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США направят Киеву еще $5 млрд бюджетной помощи в сентябре

Госдеп: США в сентябре направят Украине $4,9 млрд бюджетной поддержки
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Фото: Global Look Press/Igor Golovniov
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Вашингтон направит Украине в сентябре $4,9 млрд бюджетной помощи через механизмы Всемирного банка. Соответствующая информация приведена в письменном заявлении Госдепартамента, опубликованном 14 апреля.

«Соединенные Штаты предоставили правительству Украины $18 млрд в качестве бюджетной помощи через механизмы Всемирного банка. Еще $4,9 млрд будут выделены в сентябре», — говорится в документе.

Отмечается, что эти средства позволят Киеву предоставлять «важнейшие услуги своим гражданам». При этом, согласно заявлению, масштаб финансирования, необходимый для восстановления страны, может быть достигнут «только при тесном сотрудничестве с частным сектором для стимулирования инвестиций».

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13 апреля заместитель американского госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон планирует содействовать восстановлению Украины. Также, по словам Нуланд, Киев может рассчитывать на помощь Штатов в укреплении правительственных институтов Украины, восстановлении энергетической инфраструктуры и реализации антикоррупционных программ.

Накануне Всемирный банк одобрил выделение гранта в размере $200 млн на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. Также предполагается получить дополнительное финансирование в размере до $300 млн от партнеров в виде грантов и других видов вкладов по мере расширения масштабов проекта.

31 марта исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине $15,6 млрд в рамках кредитной программы на четыре года. Это самый большой кредит для Украины и первый значительный пакет финансирования от МВФ для страны, на территории которой ведется конфликт. Тогда в заявлении фонда указывалось, что в ближайшее время Киев получит первый транш в размере около $2,7 млрд.

До этого, 30 марта, США объявили, что выделили Украине $400 млн на финансовую и гуманитарную помощь в восстановлении разрушенной энергетической системы. В нее вошли более 2,6 тыс. электрогенераторов, 70 км стальных труб для отопления, мобильные электростанции мощностью 28 МВт и около 360 обогревательных палаток.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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