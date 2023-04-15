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Врач назвал безопасное время хранения сваренного пасхального яйца

Врач Гинзбург объяснил, сколько хранится пасхальное яйцо
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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург предупредил об опасности потребления в еду долго хранящихся при комнатной температуре сваренных яиц. В интервью радио Sputnik 15 апреля он назвал оптимальное время хранения вареных яиц, в том числе на Пасху.

«Сваренное вкрутую яйцо должно быть съедено в течение 12 часов максимум, а лучше — в течение шести часов. Если убрать яйца в холодильник, срок хранения увеличится до 36 часов, но чаще всего пасхальные яйца в холодильнике не держат. Долго хранить продукт на столе, а потом уже после праздника обмениваться яйцами и дарить их небезопасно», — сказал специалист.

Гинзбург подчеркнул, что пасхальные яйца часто оставляют на столе лежать как украшение до трех дней. Кроме того, он предупредил, что лучше не стоит есть пасхальное яйцо, которое было подарено уже после праздников.

Врач объяснил, что употребление в пищу яиц, которые долго хранились, грозит инфекционными заболеваниями кишечной группы, в том числе пищевой токсикоинфекцией, которая может развиться из-за впитывания токсинов в ЖКТ (желудочно-кишечный тракт). Также есть риск сальмонеллеза. Несмотря на то что сальмонеллы гибнут при варке яиц, они точно так же могут появиться вновь из воздуха, пищи или соседних продуктов.

Перед праздником достаточно сварить и окрасить по одному–два яйца на человека, посоветовал Гинзбург.

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Накануне врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Валерия Ломова рассказала, что яйца являются очень полезным диетическим продуктом, в составе которого содержится большое количество витаминов и микроэлементов, необходимых организму. Данный продукт — это отличный источник лецитина, который необходим для улучшения работы мозга. Также в них содержится холин — вещество, улучшающее состояние желчи, а также принимающее участие в построении миелиновой оболочки нервов, уточнила специалист.

До этого, 12 апреля, врач-диетолог клиники «Медассист» ГК «Медскан» в Курске Галина Мезенцева рассказала, на что лучше обратить внимание при покупке яиц в магазине. В первую очередь покупателю следует посмотреть дату изготовления на упаковке яиц и внешний вид самого продукта. Мезенцева отметила также, что о свежести яиц говорит и маркировка «Д» на упаковке, которая означает «диетическое».

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