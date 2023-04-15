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Россиянам напомнили о штрафах за вождение без страхового полиса

Юрист Кудерко: штраф за отсутствие ОСАГО сейчас составляет 800 рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Водитель транспортного средства может получить разные штрафы за вождение без ОСАГО, в зависимости от видов полиса и их использования. Об этом в субботу, 15 апреля, рассказала агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко.

По ее словам, если сотрудники ГИБДД при проверке документов обнаружат у водителя поддельный полис, то штраф составит 500 рублей.

«Такой же размер штрафа будет назначен, если вы не сможете предъявить на обозрение электронный полис, к примеру, сядет заряд батареи на телефоне или проверка документов будет производиться вне зоны покрытия сотовой связи», — сообщила юрист.

Она посоветовала распечатать полис или сохранить скрин на телефоне.

Адвокат напомнила, что за отсутствие ОСАГО могут оштрафовать на 800 рублей, однако ведутся обсуждения о повышении размера штрафа. Инициаторы считают, что низкий размер штрафа побуждает автовладельцев не оплачивать полис. Если водитель вписан в страховку и передал право управления автомобилем другому, не вписанному лицу, то штраф составит 500 рублей.

Кудерко рассказала, что с нарушениями в сфере ОСАГО хотят бороться с помощью фотовидеофиксации. Однако из-за технических особенностей, проверять полис будут лишь у нарушителя ПДД, заснятого камерой, поскольку программное обеспечение прибора не предназначено для контроля всего потока автомобилей.

Кроме того, штрафовать за нарушение правил страхования могут лишь раз в сутки, а не при каждой фотофиксации.

Юрист добавила, что оштрафовать могут и за истечение срока действия полиса.

«Такое может случиться при оформлении сезонной страховки, к примеру, на лето или при несвоевременном продлении полиса, поскольку его действие начинается, как правило, в 0:00 часов следующего дня. Штраф за это, равно как и за просроченный полис, составляет 800 рублей», — заключила она.

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Ранее, 14 апреля, в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА) сообщили «Известиям», что почти половина договоров ОСАГО с автовладельцами в возрасте до 24 лет и стажем вождения до года передается в перестраховочный пул.

12 апреля Российский союз автостраховщиков опроверг сообщения об отказе страховать мотоциклы по ОСАГО. В РСА подчеркнули, что такие отказы единичны, поводов для отказа мотоциклистам в продаже полисов нет.

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