Городской транспорт в Москве будет работать дольше в пасхальную ночь

В пасхальную ночь, с 15 на 16 апреля, городской транспорт в Москве будет работать дольше. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Отмечается, что метро и МЦК будут работать до 02:00. Более 160 автобусных, электробусных и трамвайных маршрутов будут функционировать до 03:00. В стандартном режиме будут работать 16 ночных наземных маршрутов.

Помимо этого, сообщается, что на Пасху ограничено движение транспорта с 06:00 до 16:00 на некоторых улицах рядом с кладбищами.

Согласно заявлению департамента транспорта Москвы, будут запущены 35 специальных маршрутов от метро и ж/д станций до 16 кладбищ. Интервалы между рейсами автобусов до других 18 городских кладбищ будут сокращены.

Также более 40 пригородных и городских поездов будут останавливаться возле храмов и кладбищ. На 26 станциях метро будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. В ночь на 16 апреля они помогут пассажирам на станциях «Бауманская» и «Кропоткинская».

Ранее, 11 апреля, московский департамент транспорта сообщал, что схема движения изменится на нескольких улицах Москвы из-за проведения мероприятий на Пасху.

Отмечается, что в ночь с 16 на 17 апреля с 00:01 до 00:20 из-за проведения крестного хода в рамках пасхального богослужения закроют проезд в районе улицы Петровка, Крапивенского переулка и Петровского бульвара. Департамент предупредил, что в Петровском переулке с 00:30 до 03:00 будет организовано двустороннее движение.