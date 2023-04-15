Вступил в силу закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках

В России, начиная с 14 апреля, действует закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных.

В соответствии с новыми правилами призывники будут получать повестки в двух форматах — бумажном и электронном. Виртуальные уведомления будут рассылаться через портал «Госуслуги» или другие ресурсы в информационной системе. Все отправленные повестки планируется вносить в общий реестр, затем, по истечение семи дней, они будут автоматически считаться врученными адресатам.

Создание реестра поручено Миницифры, а управление — Минобороны. Информационным наполнением в установленном режиме и на основе сведений госресурса займутся военные комиссариаты.

Закон был принят Госдумой РФ в трех чтениях 11 апреля, на следующий день его одобрил Совет федерации.

Как подчеркнул соавтор поправок, депутат Андрей Картаполов, единый реестр сделает систему воинского учета прозрачной, а сведения — актуальными. Кроме того, закон обеспечит справедливость и равенство прав граждан.

При этом в Кремле отметили, что на сегодняшний день документ представляет большую важность. В этой связи парламент рассматривал его как первоочередный наряду с аналогичными законопроектами. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что инициатива позволит модернизировать устаревшую систему воинского учета.