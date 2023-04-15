В Гидрометцентре рассказали о наступлении весенней погоды в РФ

Научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд 15 апреля сообщил, что весенняя погода пришла в европейскую часть России, на Урал и в Поволжье.

Он отметил, что в Москве 14 апреля было +18, что характерно для температурного фона на 9 мая. Соответственно, температура опережает свое климатические развитие почти на месяц.

«Вспомните, что в Поволжье и на Урале была очень теплая погода. В Екатеринбурге температурный фон был около 20 градусов», — приводит его слова URA.RU.

Накануне в Москве и Подмосковье был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Он будет действовать до 21:00 воскресенья, 16 апреля. Синоптики предупредили, что местами порывы ветра могут достигать 15 м/с.

В тот же день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что в ночь на субботу, с 14 на 15 апреля, в некоторых районах Москвы и Московской области ожидаются заморозки до –4 градусов. При этом с 16 апреля, по словам синоптика, начнется «постепенное, но уверенное» движение температуры вверх.

До этого, 13 апреля, Вильфанд рассказал, что в Москве и Московской области на Пасху будет ясная и солнечная погода.