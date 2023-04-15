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В Британии назвали число разведполетов НАТО у границ России

The Times: Россия с конца сентября реагировала минимум на шесть разведполетов стран НАТО
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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В течение четырех месяцев Россия не менее шести раз сообщала о приближении летательных аппаратов НАТО к своим границам. Об этом в пятницу, 14 апреля, пишет британская газета The Times со ссылкой на опубликованные в Сети документы Пентагона.

Публикация охватывает период с конца сентября 2022 года по конец февраля 2023-го. Точкой отсчета стал инцидент 29 сентября, когда российский истребитель Су-27 якобы предпринял неудачную попытку «выпустить ракету по самолету RC-135 Rivet Joint, летевшему над Черным морем».

После этого Москва отреагировала по меньшей мере на шесть разведполетов, проводимых странами Альянса на небольшом удалении от границ РФ. В частности, упоминается приближение самолетов Rivet Joint в сопровождении Eurofighter Typhoon королевских ВВС Великобритании 11 января и 22 февраля.

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Накануне стало известно, что истребитель МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем патрульный самолет «Посейдон» ВВС Норвегии. Нарушения границы РФ не было допущено, а иностранное воздушное судно благополучно вернулось на аэродром базирования.

12 апреля российский Су-27 сопроводил немецкий патрульный самолет над Балтийским морем. Отмечалось, что экипаж идентифицировал объект как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии.

До этого, 9 апреля, сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин, вероятно, приказал пилотам ВВС США не подлетать близко к Крыму. Так, в одном из слитых документов американского оборонного ведомства отмечены конкретные районы, где могут работы самолеты-разведчики.

Об утечке некоторых секретных документов США днем ранее написала газета The New York Times. По данным издания, речь идет о бумагах, датированных концом февраля – началом марта. Масштаб утечки составил порядка 100 документов, которые были выложены в открытый доступ в Telegram и Twitter. Среди файлов есть фотографии графиков ожидаемых поставок оружия, численности войск и батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также оценка текущего состояния украинских войск.

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