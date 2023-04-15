Реклама
Прямой эфир
Мир
США направят Киеву еще $5 млрд бюджетной помощи в сентябре
Наука и техника
В Пентагоне признали РФ и Китай достойными конкурентами в космосе
Мир
Трамп предложил вооружить американских учителей и проверить трансгендеров
Наука и техника
NASA анонсировало отправку Crew Dragon-8 с россиянином на борту к МКС
Мир
Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов во французском Лионе
Мир
Трамп предрек экономике США и доллару тяжелейшее поражение
Мир
В США предложили ограничить возможности президента применять ядерное оружие
Армия
В РФ разработали систему РЭБ с дальностью действия 36 тыс. км
Общество
Городской транспорт в Москве будет работать дольше в пасхальную ночь
Мир
Умер гитарист ирландской рок-группы The Script Марк Шиэн
Мир
В США призвали казнить устроивших массовую стрельбу
Армия
В Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны «Лев Чернавин»
Мир
Байден поручил прояснить ситуацию с доступом к секретным документам Пентагона

Самолеты Ил-38 оградили минами подлодки условного противника

Экипажи Ил-38 ТОФ поставили минные заграждения в ходе внезапной проверки боеготовности
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Противолодочные самолеты Ил-38 и Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) вылетели с запасных аэродромов базирования в район поиска подводных лодок условного противника и осуществили поиск подводных лодок в рамках внезапной проверки боеготовности. Минобороны РФ 15 апреля показало кадры работы.

Экипажи провели морскую разведку, применив радиолокационные станции и гидроакустические средства поиска. В заданном районе на маршрутах возможного развертывания субмарин условного противника противолодочники осуществили постановку минных заграждений различных типов с воздуха.

Для отработки совместного поиска подводной лодки условного противника были задействованы два противолодочных самолета Ил-38 и два Ил-38Н.

С 14 апреля в соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ с целью оценки состояния и повышения готовности органов военного управления, войск и сил к решению задач по предназначению проводится внезапная проверка боевой готовности ТОФ, части Воздушно-космических сил (ВКС) и подразделений обеспечения.

Основной целью внезапной проверки ТОФ является наращивание способности вооруженных сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений.

В соответствии с планом внезапной проверки флоту предстоит уточнить план применения с учетом учебной обстановки, осуществить в короткие сроки подготовку сил к боевым действиям, выполнить оперативное развертывание и отработать комплекс учебно-боевых задач как в ближней, так и в дальней морских зонах, отразить массированные ракетно-авиационные удары, провести учения по поиску и уничтожению подводных лодок, выполнить торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски в ходе поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника.

МиГ победы: сверхвысотные перехватчики научат искать гиперзвуковые цели
Экипажи МиГ-31БМ начали тренироваться в обнаружении боеголовок на большой высоте

Ранее, 4 марта, сообщалось, что в России началась разработка противолодочного самолета на замену советским Ил-38.

Отмечалось, что самолет получит новейшее бортовое оборудование, в том числе новую бортовую цифровую вычислительную машину и многофункциональный поисково-прицельный комплекс, а также новые гидроакустические буи.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023