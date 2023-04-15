Самолеты Ил-38 оградили минами подлодки условного противника

Противолодочные самолеты Ил-38 и Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) вылетели с запасных аэродромов базирования в район поиска подводных лодок условного противника и осуществили поиск подводных лодок в рамках внезапной проверки боеготовности. Минобороны РФ 15 апреля показало кадры работы.

Экипажи провели морскую разведку, применив радиолокационные станции и гидроакустические средства поиска. В заданном районе на маршрутах возможного развертывания субмарин условного противника противолодочники осуществили постановку минных заграждений различных типов с воздуха.

Для отработки совместного поиска подводной лодки условного противника были задействованы два противолодочных самолета Ил-38 и два Ил-38Н.

С 14 апреля в соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ с целью оценки состояния и повышения готовности органов военного управления, войск и сил к решению задач по предназначению проводится внезапная проверка боевой готовности ТОФ, части Воздушно-космических сил (ВКС) и подразделений обеспечения.

Основной целью внезапной проверки ТОФ является наращивание способности вооруженных сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений.

В соответствии с планом внезапной проверки флоту предстоит уточнить план применения с учетом учебной обстановки, осуществить в короткие сроки подготовку сил к боевым действиям, выполнить оперативное развертывание и отработать комплекс учебно-боевых задач как в ближней, так и в дальней морских зонах, отразить массированные ракетно-авиационные удары, провести учения по поиску и уничтожению подводных лодок, выполнить торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски в ходе поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника.

Ранее, 4 марта, сообщалось, что в России началась разработка противолодочного самолета на замену советским Ил-38.

Отмечалось, что самолет получит новейшее бортовое оборудование, в том числе новую бортовую цифровую вычислительную машину и многофункциональный поисково-прицельный комплекс, а также новые гидроакустические буи.