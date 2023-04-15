Синоптики рассказали о погоде в Москве 15 апреля

Переменная облачность, без осадков и до 9 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в субботу, 15 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +7…+9 градусов, ночью столбики термометров опустятся до –1.

В Московской области днем ожидается от +7 до +12 градусов, ночью похолодает до –4.

Днем прогнозируется северо-восточный ветер со скоростью 6–11 м/с, ночью — восточный и юго-восточный ветер, его скорость составит 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба.

Ранее, 14 апреля, Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра в Москве и Подмосковье. Он будет действовать до 21:00 воскресенья, 16 апреля.

В этот же день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что в ночь на субботу, с 14 на 15 апреля, в некоторых районах Москвы и Московской области ожидаются заморозки до –4 градусов.

При этом руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уточнил, что майская, теплая погода вернется в Москву в начале следующей недели.