Байдена обвинили в нежелании предотвратить третью мировую войну

Президент США Джо Байден делает недостаточно для предотвращения третьей мировой войны, которая может начаться из-за территориальных претензий Китая в отношении Тайваня. Об этом в пятницу, 14 апреля, рассказал телеканалу Fox News председатель комитета палаты представителей по стратегической конкуренции с КНР Майкл Галлахер.



«На мой взгляд, особенно начиная с выборов на Тайване в январе 2024 года, мы окажемся в окне максимальной опасности. И у Си Цзиньпина есть много проблем, которые ему необходимо решить в 2030-е годы», — заявил он.



Республиканец утверждает, что нынешняя администрация Белого дома не рассматривает территориальные амбиции Пекина в качестве неминуемой угрозы и считает маловероятным военное вторжение народно-освободительной армии Китая (НОАК) на остров в ближайшее время.



Галлахер подчеркнул, что США должны сделать всё возможное, чтобы предотвратить вторжение КНР на Тайвань и гарантировать, что этого никогда не случится.

Ранее, 5 апреля, экс-президент США Дональд Трамп заявил о способности администрации Байдена спровоцировать третью мировую войну.



13 марта Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну после переизбрания в 2024 году. Об этом он сообщил в ходе выступления на митинге своих сторонников в штате Айова. По его словам, угроза глобального конфликта реальна.

В начале марта глава китайской дипломатии Цинь Ган обвинил США в злоупотреблении силой и пренебрежении нормами международного законодательства. Он добавил, что, если США не изменят описанный подход, это приведет к конфронтации между государствами.

Отношения между США и Китаем обострились после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, который состоялся в августе прошлого года. Пекин считает остров своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

После визита Пелоси НОАК приступила к учениям с боевыми стрельбами у острова.