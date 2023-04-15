Стоматолог опроверг необходимость удалять здоровые зубы мудрости

Удалять зубы мудрости необязательно, если они здоровы, растут под правильным углом и полностью прорезались через десну. Об этом в пятницу, 14 апреля, рассказал «Газете.Ru» стоматолог-хирург АО «Медицина» Роман Егоров.

«Принятие решения по поводу удаления зубов мудрости всегда является индивидуальным. Следует проконсультироваться со стоматологом о состоянии и здоровье «восьмерок», чтобы понять, действительно ли необходимо удаление и какое время для этого стоит выбрать», — подчеркнул он.

Эксперт объяснил, что избавляться от зубов мудрости необходимо, если им недостает места в челюсти. Иначе по мере роста «восьмерки» будут отклоняться от нормального расположения и могут воздействовать на соседние зубы, провоцируя нарушение прикуса.

Кроме того, по словам Егорова, стоит безотлагательно обратиться ко врачу, если зуб начал прорезаться и над ним воспалилась десна. Впрочем, скрытые «восьмерки», не доставляющие дискомфорта, тоже могут стать источником проблем и осложнений.

«От такого зуба можно ожидать бессимптомного роста кисты. Ее источник — фолликул, который окружает зачаток зуба. Нередко кисты или опухоли бывают настолько большими, что становятся опасными», — отметил стоматолог.

Оптимальным периодом для планового удаления зубов мудрости специалист назвал подростковый возраст — 14–15 лет. В таком случае восстановление после операции проходит быстрее и менее болезненно, так как зуб еще не прорезался, а его корни не закончили формироваться.

Ранее, 31 марта, стоматолог-ортодонт «СМ-Стоматология», к.м.н. Наталья Юрченко в ходе беседы с «Известиями» назвала последствия неправильного роста зубов мудрости. Это может стать причиной дискомфорта, боли, кариеса и заболеваний десен, так как они нередко бывают труднодоступны для чистки щеткой и зубной нитью.

Еще одна возможная проблема — это смещение других зубов и, как следствие, искривление зубных рядов. Наконец, неправильный рост «восьмерок» может привести к воспалению слизистой оболочки вокруг зубов и, как следствие, развитию инфекции.