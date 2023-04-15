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Посол РФ заявил о необходимости Польши закупать оружие за свой счет

Посол РФ сообщил о необходимости Польши закупать вооружение за свой счет без льгот США
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Фото: Global Look Press/Mateusz Slodkowski
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Польша закупает оружие у Соединенных Штатов Америки и других стран за свой счет, Вашингтон не осуществляют льготные поставки. Об этом заявил 14 апреля посол РФ в Польше Сергей Андреев в эфире телеканала «Россия-24».

«Всё, что Польша приобретает у США, да и у других поставщиков, происходит за польские деньги. Американцы вовсе не рвутся по каким-то там льготным ценам поставлять в Польшу вооружение, военную технику. За всё полякам приходится платить в полной мере», — сказал он.

Дипломат добавил, что в реальности стоимость поставляемого на льготных условиях Польше западного оружия почти не отличается от рыночной.

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Ранее, 12 апреля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна готова разместить на своей территории производство боеприпасов с обедненным ураном для американских танков Abrams. При этом боеприпасы с обедненным ураном польский премьер назвал суперсовременным оружием.

1 апреля сообщалось, что Украина приобретает у Польши сто бронетранспортеров Rosomak польского производства. Польша может производить 100 Rosomak в год, однако, обратил внимание Моравецкий, республика постарается увеличить данный показатель.

До этого, 25 марта, Моравецкий сказал, что Польша выставила Евросоюзу (ЕС) счет в размере €2 млрд в качестве компенсации за поставки вооружения Украине. Как он отметил, ЕС уже передал Польше примерно €200 млн, еще порядка €600 млн страна получит со следующим траншем.

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