Психиатр предупредил о риске набора веса из-за антидепрессантов

Врач-психиатр Владимир Каторгин 14 апреля рассказал, что при приеме антидепрессантов человек рискует набрать 10 и более килограммов.

В беседе с Пятым каналом он объяснил, что антидепрессанты являются очень серьезными препаратами. Назначать их может только психиатр после сдачи крови на гормоны щитовидной железы. Женщины при этом сдают анализ гормонального профиля. Необходимо, чтобы все показатели были в норме, потому что антидепрессанты способны изменять гормональный фон и повышать аппетит.

В связи с этим из-за несоответствия препарата гормональному фону и при повышенном аппетите вес начинает расти. Также осложняет ситуацию неподвижный образ жизни, отметил Каторгин.

«Если говорим про антидепрессанты, то это химические вещества и психоактивные вещества, которые назначают пациентам с депрессией, которые часто находятся в состоянии гиподинамии. Они мало двигаются, лежат дома, в стационарах. Поэтому набор веса связан не только с антидепрессантами, но и с ритмом жизни человека», — уточнил он.

По словам врача, при приме антидепрессантов он рекомендует своим пациентам исключительно активный образ жизни и диетическое питание. При этом не стоит оттягивать поход к психиатру из-за этих страхов. Затягивая свое психическое состояние, есть риск довести его до тяжелой степени депрессии. В таком случае амбулаторное лечение становится неэффективно, а порой и опасно.

Каторгин подчеркнул, что в период терапии необходимо постоянно наблюдаться у врача, поскольку просто подобрать лекарство недостаточно. Необходимо контролировать анализы в процессе лечения. Это нужно для регулирования дозировок назначаемых препаратов.

Ранее, 26 марта, психиатр, нарколог, руководитель центра психотерапевтической помощи населению Юрий Вяльба перечислил признаки настоящей депрессии. По ее словам, среди симптомов выделяются двигательная заторможенность, эмоциональная заторможенность и мыслительная заторможенность. Во время депрессии человек испытывает все эти три состояния одновременно.