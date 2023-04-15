Протестующие напали на церковь во французском Ренне

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен 14 апреля сообщил, что протестующие против пенсионной реформы напали на церковь в Ренне на западе страны.

«Нападения на полицейский участок и церковь, совершенные хулиганами сегодня вечером в Ренне, неприемлемы», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Также Дарманен пообещал привлечь виновных к ответственности.

Ранее в этот день французские профсоюзы призвали к «исключительной и народной» демонстрации против пенсионной реформы 1 мая. Отмечается, что подобная акция представителей всех профессий станет исторической для Франции. Также профсоюзы выступили с призывом к президенту Эммануэлю Макрону не подписывать закон о пенсионной реформе.

14 апреля Конституционный совет Франции утвердил основную часть закона о пенсионной реформе, продлевающей возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Решение обжалованию не подлежит.

Вскоре стало известно, что Макрон подпишет закон о пенсионной реформе в ближайшие дни. Это подтвердили в Елисейском дворце.

На этом фоне во Франции не прекращаются забастовки. В течение часа после объявления о том, что совет одобрил повышение пенсионного возраста, площадь заполнилась почти вся. Манифестанты жгут файеры и выкрикивают в мегафон лозунги, призывая граждан к продолжению протеста.

Опасаясь возможных беспорядков, префектура полиции Парижа запретила проведение любых манифестаций возле здания суда, вход в который уже накануне утром демонстранты заваливали мусором. 14 апреля в столице и по всей Франции власти ожидалось более 130 акций протеста.

В этот же день выступающие против пенсионной реформы французы освистали премьер-министра страны Элизабет Борн, когда она посещала супермаркет. Глава правительства общалась с менеджерами магазина в департаменте Эр и Луар в рамках визита, посвященного покупательской способности населения. В ответ на эту акцию Борн заявила, что Франция — демократическая страна, где каждый имеет право выразить свое несогласие. Она также отметила, что подобные инциденты не помешают ей совершать рабочие поездки.

Днем ранее во всех крупных городах Франции также прошли акции протеста, местами мирный протест перерос в беспорядки. Как сообщал телеканал CNews со ссылкой на данные МВД страны, общее число участников демонстраций против пенсионной реформы 13 апреля составило около 380 тыс. человек.

В Париже на демонстрации против пенсионной реформы произошли столкновения протестующих с полицейскими — участники акции бросают в правоохранителей бутылки и мусор. Правоохранители применили против демонстрантов дубинки и спецсредства, а также использовали для разгона людей дымовые шашки и слезоточивый газ.

Тогда же демонстранты в Париже бросили емкость с зажигательной смесью в сторону полицейских, на одном из стражей порядка загорелась одежда. Возгорание было потушено коллегами полицейского за несколько секунд.

Закон об увеличении пенсионного возраста был принят 16 марта без голосования в парламенте. Реформа предполагает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Срок выхода на пенсию будет постепенно повышаться с 1 сентября 2023 года и достигнет 64 лет в 2030 году.